VIDEO SENZATIONAL: In minutul 62 era 2-0. Cat s-a terminat cel mai nebun meci jucat in 2017

Tensiune maxima la jocul dintre Elfsborg si Ostersunds din etapa a 6-a a campionatului suedez!

Oamenii care au venit la meci nu vor regreta nicio secunda petrecuta pe stadion. A fost 4-4 in cel mai nebun meci jucat de la inceputul anului. Elfsborg a condus pana in minutul 62 cu 2-0, iar ce a urmat vine dintr-un scenariu de blockbuster. Ostersunds a marcat de 4 ori in 25 de minute. Oaspetii si-au pierdut concentrarea in prelungiri. Elfsborg a marcat de unca doua ori si a obtinut incredibil un punct!

Dupa 6 runde, Elfsborg e a 6-a in Suedia, cu 8 puncte, la egalitate cu Ostersunds, care ocupa locul 7. Lider e Malmo, cu 14 puncte.