VIDEO: Penalty SCANDALOS Argentina, Messi marcheaza si o BATE pe Chile

Barca si PSG s-au impacat la nationala Argentinei. :) Messi a dat gol din penalty-ul obtinut de Di Maria.

'A fost un penalty inventat de arbitru', se plang chilienii. Argentina a castigat cu 1-0 si a urcat pe 3 in calificarile sud-americane. Au 22 de puncte, doua peste adversara din meciul de azi-noapte, care e sub locurile care trimit in Rusia.