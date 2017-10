Stanciu si Chipciu au un nou antrenor, cu nume greu. De pronuntat :)) Cine va sta pe banca lui Anderlecht

"Eroul" lui Gent a preluat Anderlecht.

Hein Vanhaezebrouck e noul antrenor al lui Anderlecht. Acesta a reusit una dintre cele mai surprinzatoare performante din istoria UCL in ultimii ani, ajungand cu Gent pana in optimile competitiei, acolo unde a fost eliminata cu greu de Wolfsburg, dupa 2-3 si 0-1.

Vanhaezebrouck a castigat titlul cu Gent in 2015 si a ajuns in optimile UCL, calificandu-se dintr-o grupa cu Zenit, Valencia si Lyon, iar anul trecut a jucat in Europa League, acolo unde a distrus Viitorul cu celebrul 5-0 din Belgia, dupa 0-0 in Romania.

Gent a jucat apoi in grupe, terminand pe 2, dupa Sahtior, si inaintea lui Braga si Konya. Belgienii au eliminat apoi Tottenham cu 3-2 la general, iar apoi au fost scosi de Genk in optimi.