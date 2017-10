Se retrage "ultimul artist al fotbalului". Pirlo a anuntat ca va juca ultimele sale meciuri! Pentru ce echipa va juca ultimele partide

Andrea Pirlo se retrage din activitate in luna decembrie.

Fotbalistul italian Andrea Pirlo, in varsta de 38 de ani, si-a anuntat retragerea din activitate in luna decembrie, cand ii expira contractul cu New York City FC.

"Este momentul. Nu ma mai pot antrena cum doresc din cauza problemelor fizice. La varsta mea, e de ajuns. Vreau sa fac altceva", a declarat Pirlo, campion mondial cu Italia in 2006.

Pirlo, care a evoluat la cele trei mai cluburi italiene (Inter Milano, AC Milan, Juventus), a castigat de doua ori Liga Campionilor si de sase ori campionatul Italiei.