REVOLUTIE, dar nu prea! Ce inseamna, de fapt, tehnologia video in fotbal! Care este avantajul real al folosirii ei

Tehnologia video pentru reluari va deveni in curand un lucru obisnuit in fotbal. Testele facute de FIFA au avut rezultate promitatoare iar Cupa Confederatiilor poate fi competitia care certifica utilitatea folosirea unui arbitru asistent video la meciuri - Ovidiu Hategan va fi unul dintre cei 8 arbitri responsabili cu asta in cadrul competitiei.

Pentru suporteri exista insa mai multe semne de intrebare: cand, cum va fi folosita tehnologia video? International Football Association Board (IFAB) a creat 12 principii pentru experiment pe care le puteti vedea in imaginea din galeria foto si mai jos.

Cel mai important aspect este cel de la punctul 2: decizia finala va fi luata mereu de arbitru! De asemenea, putem vedea ca tehnologia video va fi folosita doar pentru erori clare si incidente serioase ratate care influenteaza rezultatul: goluri, penalty-uri, cartonase rosii directe si greseli de identitate (jucatorul gresit este avertizat). Arbitrul este singurul care poate solicita ca o faza sa fie analizata, asistentul video putand face doar o recomandare inainte de a verifica reluarea unei faze. O decizie nu va fi schimbata decat daca reluarea video demonstreaza clar ca decizia a fost gresita.

De asemenea, intarzierea reluarii unui meci din cauza analizarii unei faza pica in plan secund - va fi important ca decizia sa fie corecta, nu viteza cu care va fi ea luata.

Cum se va aplica tehnologia video in fotbal - marele avantaj

In Bundesliga, sistemul a fost testat offline. Nu au fost schimbate decizii cu ajutorul asistentilor video, dar s-a analizat ce s-ar fi intamplat in cazul in care acestia ar fi contat. Concluzia: in primele 29 de meciuri au fost luate 90 de decizii gresit (aproximativ 0.09 pe meci) care au avut un impact asupra jocului. Dintre acestea, 65 ar fi fost corectate de folosirea tehnologiei video. Cele ramase sunt in afara sistemului precum al doilea cartonas galben primit sau acordarea unei lovituri libere care a dus la un gol. Numarul pare destul de mic si asta pentru ca au fost luate in calcul doar deciziile clare. Iar experimentul german a dus la recomandarea ca asistentul video sa contacteze arbitrul doar cand decizia a fost clar una gresita.

"Este posibil sa se creeze alte controverse. Vina ar putea fi mutata: de la arbitri care face greseli mici catre asistentii video care nu doresc sa corecte aceste greseli mici. Cheia va fi transparenta" scrie jurnalistul de la The Guardian si Süddeutsche Zeitung, Raphael Honigstein.

O eliminare precum cea a lui Arthuro Vidal din returul dintre Real Madrid si Bayern ar exista in continuare chiar si odata cu implementarea asistentilor video. Motivul? "Daca analizezi al doilea cartonas galben, ar trebui sa-l analizezi si pe primul si nu ar mai deveni practic sistemul. Un beneficiu evident al noii tehnologii va fi posibilitatea de a pedepsi imediat incidentele care au loc departe de faza de joc, si nu retroactiv" mai spune Honigstein.

Ofsaidurile reprezinta si ele o problema pentru tehnologia video. "Deciziile legate de ofsaid vor fi schimbate doar daca duc la marcarea unui gol. Nu exista alternativa: nu poate fi recreata o faza atunci cand un ofsaid a fost semnalizat gresit. In practica, tehnologia va avantaja echipele aflate in defensiva care au acum o plasa de siguranta, in timp ce echipele aflate in ofensiva vor beneficia doar daca atacantul va marca inainte ca arbitrul sa fluiere eronat pentru ofsaid.



Daca fanionul este ridicat si se fluiera rapid, atacantii sunt privati de oportunitatea de a marca, fara sa mai existe sansa de a continua faza. Pe de alta parte, daca oficialii asteapta mai mult, vor fi goluri mai ciudate si mai multe cazuri in care asistentii video sunt fortati sa ia decizii tarziu. Nu exista o solutie evidenta pentru dilema. In mod ideal, senzorii de miscare vor putea intr-o zi sa ia deciziile pentru ofsaid". In cazul penalty-urilor, situatia este similara, cu diferenta este ca lovitura de departajare inseamna automat ca jocul este oprit si asistentul video poate verifica faza.