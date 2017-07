Reghecampf a fost prezentat la Al Wahda. "Am venit sa iau titlul si sa inving toti antrenorii din Golf"

Reghecampf a fost prezentat la Al Wahda.

Laurentiu Reghecampf a fost prezentat astazi la Al Wahda. Acesta a semnat un contract pe 1 an cu echipa saudita si are ca obiectiv castigarea titlului.

"Experienta mea cu Al Hilal ma va ajuta, am venit aici ca sa iau titlul cu Al Wahda. Stiu ca au un grup mare de fani care sper sa ne ajute in noul sezon. Ii cunosc pe toti antrenorii din Golf si vrea sa ii inving pe toti. Sunt fericit ca am ajuns la unul dintre cele mai mari cluburi din EAU", a spus Reghecampf in conferinta de presa.

Presedintele clubului, Jamas Al Hosani, a declarat ca are incredere in Reghecampf: "Este un antrenor tanar si foarte eficient, se pliaza perfect pe strategia noastra pentru sezonul viitor".