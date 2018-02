Real Madrid a pregatit deja super transferul verii: "galacticii" vor sa-l includa si pe Asensio in afacere! Mutarea de geniu a lui Perez

Chelsea a pierdut rusinos cu Watford, scor 1-4, iar Antonio Conte ar putea pleca de pe Stamford Bridge. Soarta italianului se decide in zilele urmatoare.

Chelsea l-ar putea pierde si pe Eden Hazard. Contractul belgianului cu englezii expira in 2020, iar jucatorul nu da semne ca ar dori prelungirea intelegerii. De altfel, Hazard a lasat de inteles inca din iarna ca si-ar dori sa joace pentru Real Madrid.



Madrilenii au pregatit 135 de milioane de euro pentru a-l transfera in perioada de mercato din vara, insa incearca sa-l includa in afacere si pe Asensio pentru a diminua pretentiile lui Chelsea.