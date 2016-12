Primul mare transfer al iernii: PSG si-a luat un super mijlocas cu 38 mil €, dorit de Liverpool si Arsenal

Aflata pe locul 3 in clasament, PSG vrea sa investeasca sume serioase in campania de transferuri din aceasta iarna.

PSG face prima mutare spectaculoasa pe piata transferurilor in aceasta iarna.

Sky Sport Germania anunta ca francezii s-au inteles cu Wolsburg pentru transferul lui Julian Draxler, mijlocasul de 23 de ani aflat si in atentia unor cluburi mari din Anglia, ca Liverpool sau Arsenal.

In schimbul acestei mutari, PSG va trimite 38 de milioane de euro in Germania.

"Julian Draxler merge la PSG pentru 38 de milioane. Transferul este ca si facut", scrie Sky.

Sky in Germany: Julian Draxler moving to PSG from Wolfsburg for £38m. Deal almost done