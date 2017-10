Perez i-a gasit inlocuitor lui Zidane! SURPRIZA: cine vine pe banca Realului

Real Madrid i-a gasit inlocuitor lui Zinedine Zidane.

Conducerea Realului si-ar dori sa-l aduca pe Mauricio Pochettino pe Santiago Bernabeu. Sefii "galacticilor" s-au declarat impresionati de evolutia tehnicianului argentinian al Tottenham.

Testul pe care Pochettino l-a trecut cu brio a fost meciul din UEFA Champions League dintre Real si Tottenham, scor 1-1, informeaza The Sun. Florentino Perez nu are nicio intentie de a-l demite pe Zidane, insa oficialii Realului se tem ca acesta ar putea accepta o oferta de la Federatia Franceza de Fotbal in vara viitoare.

In varsta de 45 de ani, Pochettino a reusit sa se claseze cu Tottenham pe locurile 3, respectiv 2, in precedentele doua sezoane.