Pavel Nedved a semnat, la 45 de ani, cu echipa care l-a format. Unde ar putea juca din nou

Fostul international ceh Pavel Nedved, in varsta de 45 de ani, a semnat un contract cu gruparea FK Skalna, primul din cariera sa, la care s-a format ca jucator.

Nedved, care este acum vicepresedintele gruparii Juventus Torino, a semnat contractul dupa discutii indelungate intre conducatorii celor doua cluburi.

"Putem anunta ca Pavel revine la clubul la care a crescut. Inca nu este clar daca Pavel se va alatura echipei, el fiind foarte ocupat in calitate de vicepresedinte la Juventus. Cele doua cluburi au convenit sa nu dea publicitatii termenii intelegerii", se arata intr-un comunicat al FK Skalna.

Ramane de vazut daca Nedved va mai mai juca sau daca semnatura sa este o mica favoare pentru clubul la care joaca fiul sau, scrie Marca.

Pavel Nedved a invatat sa joace fotbal la Skalna, club la care s-a inscris de la varsta de cinci ani. El a ramas la aceasta grupare pana la varsta de 13 ani.

Ca senior, el a fost component al echipelor Dukla Praga (1991-1992), Sparta Praga (1992-1996), Lazio Roma (1996-2001) si Juventus Torino (2001-2009).

A fost international ceh in perioada 1992-2006. Pentru nationala under 21 a tarii sale a jucat in sapte meciuri, iar pentru prima reprezentativa a evoluat in 91 de partide si a inscris 18 goluri.

Nedved a castigat de-a lungul carierei peste 15 de trofee cu echipele de club, intre care si Supercupa Europei in 1999, si peste 20 de trofee individuale.