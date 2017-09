Nu e Messi si nici Dybala! Atacantul care calca tot in picioare! Numarul 1 in cursa pentru Gheata de Aur

Desi are un start de sezon excelent, Leo Messi nu e primul in cursa pentru Gheata de Aur, trofeu pe care l-a castigat anul trecut..

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Cu 9 goluri in 6 etape, Messi e pe locul 3 in clasamentul pentru Gheata de Aur, in urma lui Paulo Dybala, care a marcat 10 goluri in 6 etape si a lui Radamel Falcao, cel care a inscris 11 goluri in 7 etape.

Falcao a fost o masinarie de goluri si in sezonul trecut, insa coeficientul ligii franceze l-a tras in jos. Nu mai este cazul si in acest sezon, cand Ligue 1 e cotata la fel ca Serie A, Premier League sau La Liga. Astfel, Falcao conduce cursa cu 22 de puncte.

In clasamentul pentru Gheata de Aur sunt luati in considerare si jucatorii din ligi mai slab cotate, astfel ca primul este Albert Prosa de la Tallin, care a marcat 25 de goluri pana acum. Liga din Estonia primeste un punct la gol, iar campionatele de top primesc 2 puncte la fiecare gol, astfel ca atacantul va fi depasit in scurt timp.

TOP 5 Gheata de Aur:

1. Albert Prosa (FCI Tallinn): 25 goluri / 25 puncte

2. Radamel Falcao (Mónaco): 11 goluri / 22 puncte

3. Rauno Sappinen (Flora): 22 goluri / 22 puncte

4. Paulo Dybala (Juventus): 10 goluri / 20 puncte

5. Sean Maguire (Cork City): 20 goluri / 20 puncte

6. Leo Messi (FC Barcelona): 9 goluri / 18 puncte