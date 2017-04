Mircea Lucescu, inca un pas spre demitere: Zenit a pierdut si este in afara locurilor de Champions League

Zenit, echipa detinuta de sponsorul oficial UEFA Champions League, este la 11 puncte de lider in campionat, si risca sa piarda chiar si locul care duce in preliminariile Ligii.

Mircea Lucescu nu se mai gandeste la titlu, dupa ce a pierdut, aseara, derby-ul cu Spartak Moscova, 1-2. Ar putea chiar sa nu incheie sezonul pe banca lui Zenit, in conditiile in care echipa risca sa piarda si locul 2 in campionat.

In Rusia, primul loc duce direct in grupele Champions League, iar al doilea merge in preliminarii. Locurile 3 si 4 sunt pentru Europa League.

Zenit este acum pe locul 3 in clasament, la 11 puncte in spatele liderului Spartak Moscova si la un punct de TSKA.

Zenit a pierdut cu 2-1 meciul jucat in deplasare aseara cu Spartak. Pentru gazde au inscris Promes '21 si Semedov '80, in timp ce pentru echipa lui Mircea Lucescu a punctat Dzyuba '66.