Messi RUPE TACEREA! Ce a spus despre plecarea de la Barcelona: "Sunt aici cat timp ma vor ei!"

Starul celor de la FC Barcelona, Lionel Messi, a acordat un interviu pentru revista britanica Coach in care a vorbit despre mai multe subiecte interesante, inclusiv despre posibilitatea de a pleca de la Barcelona sau despre marele sau rival, Cristiano Ronaldo.

- jucatorul care l-a inspirat: "Desigur ca l-am admirat pe Maradona, a fost o inspiratie pentru mine. De asemenea, cand Pablo Aimar a ajuns la cel mai inalt nivel mi-a facut mare placere sa-l urmaresc".

- cine l-a ajutat la inceput la Barcelona: "A fost dificil pentru mine sa imi parasesc tara, dar am devenit bun prieten cu Cesc Fabregas la La Masia si suntem buni prieteni si acum".

- antrenorul care a avut cel mai mare efect asupra carierei lui: "De la toti managerii pentru care am evoluat am avut multe de invatat, dar mereu te gandesti la cel care ti-a dat prima sansa - acesta a fost Frank Rikjaard pentru mine. Si-a aratat increderea in mine cand m-a lasat sa ma antrenez cu prima echipa, apoi in primul meci - a inceput totul pentru mine".

- cea mai mare provocare pe care a depasit-o: "A trebuit sa fac o injectie cu hormon de crestere cand eram copil pentru ca nu cresteam suficient de repede iar Barcelona a acceptat sa plateasca. Desi nu acesta a fost motivul pentru care ne-am mutat, familia a plecat in Spania cand aveam 13 ani. A fost cea mai buna decizie pe care o puteam lua dar, fiind copil, parasirea casei si a prietenilor pentru necunoscut... asta a fost o provocare".

- ce il motiveaza: "Sa castig trofee pentru club si tara. De asta nu ma uit niciodata in trecut la succesul avut. Voi putea face asta cand ma retrag, in acest moment ma gandesc la viitor sa obtin si mai mult".

- motivul pentru care se intelege asa bine cu Suarez si Neymar: "In primul rand, muncim din greu la antrenamente pentru a reusi ceea ce se intampla in meciuri. Avem insa o conexiune naturala excelenta - prietenia dintre noi din afara terenului - si asta ajuta.

- posibilitatea de a juca in Premier League: "Mereu am spus ca Barcelona mi-a dat totul si sunt aici atata timp cat ma vor aici".

- cine crede ca va castiga titlul in Premier League: "Este o liga foarte competitiva, sezonul trecut a aratat asta, asa ca este foarte dificil sa faci o predictie. Desigur, Pep este un antrenor cu mult succes, se va adapta la liga, dar sunt sigur ca va avea succes.

- cel mai bun jucator britanic in fata carora a evoluat: "De-a lungul timpului am jucat impotriva a multe echipe britanice in Europa si am avut multi adversari buni, dar mereu am avut un respect urias pentru Wayne Rooney. A jucat la cel mai inalt nivel multi ani si este unul dintre jucatorii speciali din aceasta generatie".

- cine l-a convins sa revina in nationala Argentinei: "Dupa dezamagirea cauzata de pierderea finalei am avut timp sa ma gandesc si sa vorbesc cu oamenii si am simtit ca este decizia corecta de a-mi schimba decizia. Inca am ambitii mari de a castiga un trofeu cu Argentina".

- golul sau preferat: "Aleg acest gol nu pentru ca este frumos, ci pentru importanta. Este golul cu capul pe care l-am marcat in finala Champions League din 2009. Aveam 1-0 si acel gol a 'ucis' meciul".

- ce e mai important - un gol fantastic sau un gol decisiv: "Mereu golul decisiv. La ce bun este un gol briliant daca nu castigi competitia?"

- cel mai important trofeu castigat: "La Barcelona vrem sa castigam totul. La inceputul sezonului exista asteptari ca vom castiga totul, incercam sa nu prioritizam sau sa consideram un trofeu mai important ca altul".

- cum il vede pe Cristiano Ronaldo: "Exista un respect mutual. Il consider un jucator grozav care a reusit lucruri grozave pentru ca exact asta este. Motivatia mea insa a venit mereu de la faptul ca vreau sa reusesc lucruri bune pentru Barcelona si Argentina si pentru fani".

- cea mai importanta lectie pe care a invatat-o din fotbal: "Ca urasc sa pierd. NU ma afecteaza doar cateva ore dupa meci, dureaza mai mult. Nu suport sentimentul de a pierde. Poti sa te folosesti de asta pentru a te asigura ca vei face orice e nevoie pentru a castiga".