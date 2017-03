Messi are primul loc, Ronaldo a urcat de pe 21 pe 10. Cum arata noul clasament pentru Gheata de Aur

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Messi isi pastreaza prima pozitie in clasamentul golgheterilor din Europa. Cu patru goluri in ultima saptamana, acesta e acum peste Belotti, Aybameyang, Cavani ori coechipierul Suarez.

Pe de alta parte, si Cristiano Ronaldo a urcat de pe 21 pana pe 10, acesta marcand tot de 4 ori in ultima saptamana.

Nou intrat in TOP 3 este italianul Andrea Belotti, care a marcat un hat trick duminica, in Torino 3-1 Palermo.

Din TOP 10 mai fac parte Cavani, Suarez, Lewandowski, Dzeko, Higuain si Harry Kane.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur