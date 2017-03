Luis Fabiano a luat-o razna. Fostul atacant al Sevillei a ajuns sa loveasca arbitrii in Brazilia - VIDEO

Luis Fabiano a lovit arbitrul in Brazilia.

Fostul atacant al Sevillei, Luis Fabiano, a semnat in acest sezon cu Vasco da Gama, dupa un sezon petrecut in China. Brazilianul a fost protagonistul unei faze nedorite in ultima etapa.

Acesta a primit cartonas galben dupa ce si-a calcat din spate un adversar, insa s-a enervat cand a vazut ca arbitru il penalizeaza. Luis Fabiano s-a dus la arbitru si s-a lovit de acesta. Chiar daca initial a lasat impresia ca l-a lovit cu capul pe arbitru, brazilianul se loveste cu pieptul de acesta, dezechilibrandu-l.

Arbitrul i-a acordat imediat cartonas rosu.