Liverpool pregateste un nou transfer BOMBA dupa Van Dijk! Care este jucatorul pe care Klopp vrea sa-l ia Barcelonei

FC Liverpool a facut deja primul mare transfer al iernii, Virgil Van Dijk devenind cel mai scump fundas din toate timpurile!

Jurgen Klopp nu se joaca! Dupa ce Liverpool si-a batut recordul de transfer in 3 randuri in ultima jumatate de an dupa transferurile lui Salah, Naby Keita si Virgil Van Dijk (in ordine cronologica), Klopp mai vrea un transfer important - unul dintre cei mai curtati tineri jucatori din lume, Leon Goretzka, este principala tinta pentru Klopp!

Nemtii de la Bild au anuntat astazi ca Liverpool a devenit marea favorita la aducerea jucatorului, urmand ca anuntul sa fie facut in luna ianuarie - Goretzka devine liber de contract in vara lui 2018 astfel ca poate negocia cu orice club. Conform jurnalistilor germani, Goretzka nu a luat o decizie, insa insistenta lui Klopp si o reintalnire cu fostul sau coechipier, Joel Matip, inclina balanta in favoarea clubului englez.

Goretzka este dorit si de FC Barcelona, cei de la Mundo Deportivo spunand ca mijlocasul german de 22 de ani este "tinta numarul 1 la mijloc" pentru clubul catalan. Goretzka are avantajul ca poate fi folosit in cupele europene, insa mutarea ar urma sa aiba loc, cel mai probabil, vara viitoare.

"Trebuie sa iau un calcul un milion de lucruri. Sunt o persoana foarte meticuloasa cand vine vorba de decizii, ma gandesc la toate scenariile. Asa ca am nevoie de timp. Nu exista un termen limita, dar cred ca suntem in ultima parte a povestii. Decizia finala va fi facuta in ianuarie" spunea jucatorul in urma cu cateva zile. Cei de la Schalke spera la randul lor ca jucatorul sa accepte oferta de prelungire a contractului ce l-ar face unul dintre cei mai bine platiti jucatori din Bundesliga.