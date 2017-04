“El este, probabil, cel mai bun antrenor din lume. Am invatat de la el" Declaratia surpriza a lui Guardiola

Pep Guardiola il lauda pe Antonio Conte inaintea meciului direct din aceasta seara.

Antonio Conte a castigat net duelul antrenorilor in Premier League: lider cu Chelsea, italianul are un avantaj de 11 puncte in fata echipei lui Guardiola si 15 puncte in fata lui United si a lui Jose Mourinho.

“Conte s-ar putea sa fie cel mai bun antrenor din lume. Am invatat mult de la echipele pe care le-a antrenat”, a declarat spaniolul care nu a gasit, la primul sezon in Premier League, formula castigatoare pentru “cetateni”.

“A reusit sa faca Italia sa joace un fotbal frumos. La fel si cu Juventus, intr-o cultura a jocului defensiv”, a explicat Guardiola.

Pep Guardiola a pierdut primul duel din Premier League in fata lui Antonio Conte, la inceputul lunii decembrie, atunci cand Chelsea a castigat cu 3-1, pe terenul lui Manchester City, insa este convins ca echipa sa merita victoria. “Am revazut de multe ori meciul. Imi pare rau, dar trebuie sa o spun: am fost mai buni. Suntem mai buni, pe teren propriu, decat echipele din fruntea clasamentului, dar nu am reusit sa ne impunem. De aceea suntem aici. Vom fi mai concentrati de aceasta data”, promite Guardiola.

De trei ori campion in Spania, cu Barcelona, si mai apoi in Germania, cu Bayern, Pep s-a resemnat cu idea ca, pentru prima data in cariera, va termina un sezon pe banca tehnica fara a-si trece in palmares titlul national. “Am avut o misiune dificila. A trebuit sa schimb fotbalul englez. Asteptarile au fost foarte mari si, de aceea, nu voi reusi sa imi indeplinesc obiectivele in acest an”.