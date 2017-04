ACUM: Real Madrid 0-0 Atletico Madrid! Ratare uluitoare Ronaldo: Savic a scos de pe linia portii

16:55

REAL MADRID - ATLETICO MADRID



Min 30 - Ocazie uriasa a lui Ronaldo, cea mai mare a meciului de pana acum - starul Realului a sutat violent, din 10 metri, Oblak a fost depasit, dar mingea a fost respinsa de pe linia portii, spectaculos, de fundasul Savici.



Doar victoria ii garanteaza Realului primul loc in clasament la finalul zilei.



Barcelona e la doua puncte in spate, dar are si un meci mai mult disputat fata de Real. Barca joaca in seara asta cu Malaga, in deplasare, de la 21:45.