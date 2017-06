Detinatoare a Ligii si din nou finalista, Real Madrid e depasita de United in topul celor mai valoroase cluburi din lume. TOPUL

Detinatoare a Ligii si din nou finalista in cea mai puternica competitie intercluburi din lume, Real Madrid e depasita de castigatoarea Europa League in clasamentul celor mai valoroase cluburi de fotbal din lume! Manchester United e prima, peste Real si Barca!

KPMG a dat publicitatii un top al celor mai valoroase cluburi de fotbal din lume. Specialistii KPGM, una dintre cele mai mari firme de consultanta din lume, au monitorizat finantele a 39 cele mai valoroase echipe. Acestia le-au clasat apoi in functie de mai multi factori, intre care valoarea unei posibile tranzactii, banii din conturi si datoriile inregistrate.

In ciuda a doua sezoane relativ dezamagitoare, in care au ratat TOP 4 in Premier League, insa in care au reusit totusi sa castige UEFA Europa League, englezii de la Manchester United au fost trecuti in fruntea listei.

United este primul club care a depasit 3 miliarde de euro!

Manchester este urmata in clasament de Real Madrid, cu o valoare estimata la 2.9 miliarde euro, Barcelona (2.7 miliarde) si Bayern (2.4 miliarde).