Declaratia incredibila data de Tevez dupa ce le-a luat milioanele chinezilor: "De cand am aterizat, stiam ca ma intorc! Am fost in vacanta"

Carlos Tevez a facut o declaratie incredibila in presa din tara sa, cu care are toate sansele sa ii scoata din pepeni pe chinezii care l-au platit regeste.

Carlos Tevez a semnat in urma cu un an un contrat in valoare de 40 de milioane de euro pe an la Shanghai. In timpul petrecut in China, el a fost mai mult in vacanta. Prestatiile sale au fost dezastruoase.

"Atunci cand am aterizat in China stiam ca voi reveni la Boca, am fost in vacanta pentru sapte luni acolo. De aceea am si pus acea clauza acolo, ca sa ma pot intoarce", a spus Tevez in presa din argentina, potrivit La Nacion.

"Am fost ca un idol acolo. Am avut numarul 10 si banderola de capitan, insa au fost alti factori care mi-au afectat dorinta si dispozitia", a mai spus atacantul de 34 de ani.

Carlos Tevez a spus ca vrea sa se retraga in tricoul Bocai Juniors.

Tevez a mai jucat pentru Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City si Juventus.