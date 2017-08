La televiziunea din Spania se intampla lucruri ciudate :)) Cum a incercat un jurnalist sa explice ca nu a fost off-side la golul lui Casemiro! FOTO

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Real Madrid s-a impus in fata lui Manchester United cu scorul de 2-1 in Supercupa Europei. Spaniolii au deschis scorul in prima repriza prin Casemiro, care a reluat din alunecare o pasa superba a lui Carvajal.

Golul a fost validat desi a fost marcat din off-side, insa un jurnalist spaniol, aflat la o emisiune de analiza TV, a explicat cum nu a fost off-side la pozitia lui Casemiro.

Acesta a luat rigla si a pozitionat-o intr-o pozitie aproape diagonala fata de linia careului, pentru a-i face pe cei doi sa fie pe aceeasi linie :))