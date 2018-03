CRONOLOGIE. Dramele care au indoliat fotbalul: 2016 - Ekeng, 2017 - Tiote, 2018 - Astori. Lista tragica a jucatorilor plecati prea devreme

Cand moartea loveste pe terenul de fotbal. Fotbalisti care au incetat din viata in ultimii 28 de ani.

Davide Astori a trecut in nefiinta ieri dimineata, el fiind gasit fara viata intr-o camera de hotel din Udine, inaintea meciului pe care echipa sa, Fiorentina, treubuia sa-l joace cu formatia din oras. Astori a ajuns astfel pe o lista tragica, pe care se mai afla Ekeng, Tiote, Feher, Hildan, Vrabioru, Puerta, Jarque ori Morosini.

In ultimele doua decenii si jumatate s-au mai inregistrat insa numeroase astfel de cazuri.

Fotbalul romanesc a fost si el zguduit de astfel de evenimente, iar pe lista jucatorilor care au incetat din viata se afla Stefan Vrabioru, Catalin Hildan, Cristian Neamtu (a fost lovit in cap in timpul unui antrenament), Mihai Baicu, Alexandru Iatan, Andrei Pricop, Andrei Mutulescu si Chinoso Ihelwere Henry.



Fotbalisti romani care au murit pe teren

24 iulie 1999 - in minutul 68 al meciului Rapid - Astra, fotbalistul Stefan Vrabioru (23 de ani), care intrase de 13 minute in joc, s-a prabusit pe gazon, el murind apoi in drum spre spital. La autopsie, lui Vrabioru i s-a gasit o hemoragie interna, iar Institutul Medico-Legal a stabilit ca acesta a murit doarece era suferind de inima.

5 octombrie 2000 - la Oltenita, jucatorul dinamovist Catalin Hildan a suferit un accident vascular cerebral in urma caruia a decedat, in timpul meciului amical de fotbal S.N. Oltenita - Dinamo Bucuresti.

20 februarie 2002 - portarul echipei Universitatea Craiova, Cristian Neamtu, a decedat din cauza unei lovituri involutare primite de la coechipierul sau Marius Suleap, in timpul unui antrenament efectuat in cantonamentul din Cipru. Neamtu s-a aflat de o saptamana in coma profunda la spitalul din Nicosia.

6 iulie 2009 - fostul atacant Mihai Baicu a decedat la 6 iulie 2009, la varsta de 33 de ani, in urma unui stop cardiac suferit dupa ce a jucat o partida de fotbal pe un teren sintetic din apropierea Stadionului Steaua.

2 septembrie 2009 - portarul Alexandru Iatan, in varsta de 19 ani, a decedat in timpul unui antrenament cu echipa Dunarea Giurgiu, la care fusese imprumutat de la Astra Ploiesti. Cauzele decesului au fost stop cardiorespirator, cu edem pulmonar.

10 mai 2010 - Andrei Pricop, jucator al formatiei vasluiene Magic Deleni, a intrat in stop cardio-respirator pe terenul de fotbal la o partida din campionatul judetean si a murit la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi, la varsta de 24 de ani.

11 aprilie 2011 - Andrei Mutulescu (23 de ani), care evolua la echipa bucuresteana Juventus Colentina, in liga secunda, a murit in timpul unei partide cu prietenii, desfasurate pe un teren de agrement din Capitala.



Cazuri de deces pe teren in fotbalul mondial

10 septembrie 1990: David Longhurst (25 de ani), jucator al echipei engleze York City, a murit in timpul unui meci, dupa ce a suferit un stop cardiac;

30 noiembrie 1997: Shamo Quaye, jucator al echipei suedeze Umea si component al nationalei Ghanei medaliata cu bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona, a decedat la Accra dupa ce a fost lovit in fata de o minge;

16 iulie 2001: Nigerianul Charles Ocheaga Esheku, de la echipa indiana Bengal Mumbai, a murit dupa ce i s-a facut rau la un meci de campionat in Bombay;

1 octombrie 2001: Jucatorul echipei Steaua Rosie Belgrad, Vladimir Dimitrijevici, in varsta de 20 de ani, a murit la cateva minute dupa ce a lesinat la un antrenament;

30 septembrie 2002: Fotbalistul cipriot Michalis Michael, de la Onisilos Sotiras, a decedat in timpul unui meci la Nicosia, in timp ce se grabea sa il ajute pe portarul echipei sale, accidentat;

4 februarie 2003: Arbitrul paraguayan Jose Roberto Rodas a murit dupa ce a suferit un atac de cord la o partida amicala la Asuncion, intre Guarani si Olimpia;

26 iunie 2003: Mijlocasul camerunez al echipei Manchester City, Marc Vivien Foe (28 de ani) a decedat la cateva minute dupa ce a fost victima unei crize cardiace in timpul meciului cu selectionata Columbiei, din cadrul Cupei Confederatiilor;

21 octombrie 2003: A murit Manuel Mondaca Silva, portar al nationalei under 17 a statului Chile, in timp ce se antrena pe stadionul echipei Union Espanola, din Santiago de Chile;

25 ianuarie 2004: Internationalul ungar al echipei Benfica, Miklos Feher (24 de ani), a decedat in urma unui stop cardiac pe data de

25 ianuarie 2004, intr-un meci cu Vitoria Guimaraes; 1 martie 2004: Fotbalistul Andrei Pavistski, in varsta de 17 ani, a decedat in timpul unui antrenament al echipei Arsenal Kiev;

27 octombrie 2004: Jucatorul brazilian Paulo Sergio de Oliveira Silva "Serginho", de la Sao Caetano, a murit subit, in timpul unei partide cu echipa Sao Paulo;

25 iunie 2005: Mijocasul echipei Uniao Leiria, Hugo Cunha (28 de ani), a murit in timp ce juca un meci cu prietenii sai.

11 aprilie 2006: Tanara speranta a echipei columbiene Envingado FC, Victor Alfonso Guerrero (17 ani), de la formatia a doua a clubului, a decedat in timpul unui antrenament. El si-a pierdut cunostinta pe teren si can a ajuns la spital era deja mort.

31 august 2006: Internationalul egiptean Mohamed Abdelwahab a decedat dupa ce s-a prabusit la un antrenamnt al echipei sale de club, El Ahly:

10 ianuarie 2007: Fotbalistul paraguayan Sixto Rojas (26 de ani) a murit la un spital din Asuncion, dupa ce a suferit un stop cardiac in timpul unui antrenament al echipei Atletico Trinidense;

28 august 2007: Jucatorul echipei FC Sevilla, Antonio Puerta, a murit la trei zile dupa ce a suferit mai multe stopuri cardiace. El s-a prabusit mai intai pe teren la un meci de campionat cu Getafe, iar apoi in vestiar;

8 august 2009: Spaniolul Daniel Jarque, in varsta de 26 de ani, a decedat dupa ce a suferit un infarct in timp ce vorbea la telefon, in camera hotelului din Coverciano, unde se afla in cantonament;

14 aprilie 2012: Mijlocasul Piermario Morosini a incetat din viata, dupa ce s-a prabusit pe teren in minutul 31 al meciului jucat de Livorno in deplasare cu Pescara;

5 iunie 2017: Mijlocasul ivorian Cheick Tiote s-a prabusit la antrenamentul lui Beijing Enterprises si nu a mai putut fi salvat.

4 martie 2018: Fundasul Davide Astori, capitanul Fiorentinei, a fost gasit fara viata in camera de hotel. Medicii urmeaza sa efectueze autopsia.