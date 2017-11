Cristiano Ronaldo a postat prima imagine cu fiica lui care s-a nascut luna aceasta! Imaginea care poate bate recordul de like-uri pe net

Prima fotografie cu Alana Martina a strans 2 milioane de like-uri in 2 ore!

Recordul lui Beyonce este in pericol! Cristiano Ronaldo a postat prima imagine cu fiica lui si a Georginei Rodriguez, Alana Martina, cea care s-a nascut luna aceasta. Iar fanii s-au luat la intrecere in like-uri - peste 2 milioane de oameni i-au dat like imaginii in primele 2 ore! Recordul absolut pe Instagram este detinut de Beyonce cu 11.1 milioane de like-uri.

Ronaldo este cunoscut ca fiind familist. Inainte ca fiica lui sa se nasca, el spunea: "Sa fii tata este o aventura unica si personala, ceva ce m-a schimbat complet. M-a invatat lucruri despre dragoste care nu stiam ca exista".

Cristiano Ronaldo mai are 3 copii.