Cel mai nebun pariu vazut in acest sezon! Avea cota 7.087 sa-i iasa asa ceva! Cat a putut sa castige

Castigarea titlului de catre Chelsea l-a imbogatit.

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Un parior norocos dintre Marea Britanie a reusit sa castige 71.000 de lire, mizand doar 10 lire! El a reusit sa prezica la inceputul sezonului 6 castigatoare ale diviziilor, cota fiind de 7087 la 1! Mai mare si decat cea din sezonul trecut pentru triumful lui Leicester din Premier League.

Pariul lui a devenit castigator odata cu succesul lui Chelsea contra celor de la West Bromwich de vinerea trecuta. El mai pariase ca Newcastle va fi pe primul loc in Championship, Sheffield United in League One si Portsmouth in League 2. De asemenea, a mizat pe Hibernian in liga a 2-a din Scotia si pe Livingston in liga a 3-a din Scotia!

Cele mai mari emotii i le-a dat Newcastle, cea care a terminat pe primul loc in Championship dupa ce Brighton a pierdut 2 din ultimele 3 partide si a facut doar egal in ultima etapa, terminand astfel la 1 punct sub echipa lui Rafa Benitez.