Barcelona, echipa care a primit cele mai multe penalty-uri in ultimii 2 ani! Real Madrid, la coada topului

Astazi, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Superbatalie in Liga Campionilor: City si Guardiola, impotriva lui Falcao si Monaco

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Barcelona a invins-o pe Leganes, in weekend, in urma unui penalty transformat de Messi in minutul 90. 2-1 pentru catalani a fost scorul final al partidei de pe Camp Nou.

In urma victoriei obinute de Barcelona cu ajutorul unei lovituri de la 11 metri, MARCA a intocmit un top al echipelor care au beneficiat de cele mai multe penalty-uri in ultimii 2 ani. De asemenea, acestia au evidentiat diferenta intre loviturile de pedeapsa in favoarea si cele impotriva formatiilor din top.

Astfel, Barcelona a fost plasata in fruntea clasamentului. Echipa catalana a beneficiat in ultimii doi ani de 23 de lovituri de pedeapsa, fiind pusa in situatia de a apara unul o singura data.

Daca Barcelona a primit 23 de penalty-uri, Realul a beneficiat doar de 14. Pe de alta parte, Real Madrid a avut 7 penalty-uri dictate impotriva sa.

Clasamentul

1. Barcelona

23 penalty-uri in favoarea

1 impotriva

2. Fiorentina

17 in favoarea

3 impotriva

3. Manchester City

15 in favoarea

3 impotriva

4. Leicester

18 in favoarea

7 impotriva

5. PSG

16 in favoarea

5 impotriva

6. Lyon

16 in favoarea

7 impotriva

7. Bayern Munchen

11 in favoarea

2 impotriva

8. AS Monaco

15 in favoarea

7 impotriva

9. Tottenham

12 in favoarea

4 impotriva

10. AC Torino

19 in favoarea

12 impotriva

11. Ingolstadt

15 in favoarea

8 impotriva

12. Real Madrid

14 in favoarea

7 impotriva