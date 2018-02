Asta se intampla cand transferi un jucator dupa profilul de Wikipedia :)) Ce echipa si-a luat TEAPA cu un jucator cu "45 de goluri in 36 de meciuri in Premier League"

O poveste cu adevarat incredibila in perioada de transferuri vine din Lituania! Formatia din liga secunda, Panevezys, l-a adus in aceasta iarna pe Barkley Minguel-Panzo, convinsi fiind ca au dat lovitura! Motivul? Pagina sa de Wikipedia il facea sa para un star!

Singura problema: totul era inventat! Desi orice utilizator poate edita o pagina, cei de la FK Panevezys au crezut in ceea ce scria si jucatorul a semnat un contract. Doar ca au aparut apoi dovezi ca jucatorul nu a evoluat niciun minut pentru nationala Angolei!

De asemenea, Panzo nu a fost niciodata jucatorul celor de la Queens Park-Rangers, desi pe pagina de Wikipedia scria ca a marcat 45 de goluri in 36 de partide! Desigur, nici acest lucru nu s-a intamplat.

What a scam. #FKPanevėžys sign a deal with a striker

Barkley Miguel Panzo, who has fake #Wikipedia account, but club believes in those numbers. pic.twitter.com/gPyfROJGcy