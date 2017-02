'Arunca banane in teren pentru DISTRACTIE!' La 3 ani dupa ce a dat declaratia asta a fost numit sef la ANTIRASISM pentru Mondial

Fostul jucator rus Alexei Smertin se va ocupa de campania antirasism la Cupa Mondiala din Rusia din 2018, asigurand ca va face totul pentru a nu exista "discriminare in istoria fotbalului din tara sa''.

Dar, L'Equipe reaminteste ca fostul jucator de la Chelsea sau Girondins Bordeaux are un trecut controversat in ceea ce priveste rasismul.

In 2015, intr-un interviu acordat BBC, el a afirmat ca nu exista rasism in fotbalul rus. "Nu exista rasism in Rusia, este sigur. Este un fel de moda, vine din strainatate, din diverse tari", a explicat el atunci.

Tot in acelasi interviu, Smertin spunea ca daca fanii rusi arunca banane in teren spre jucatori, fac asta doar "pentru distractie", iar strigatele rasiste sunt adresate pentru a-i distrage pe fotbalistii de culoare din echipa adversa si nici intr-un caz pentru a-i insulta.

L'Equipe noteaza ca Smertin a primit un post foarte important, in contextul in care fotbalul rus este afectat de incidente rasiste, 92 fiind semnalate doare in sezonul 2014-2015 din campionatul rus.

Saptamana trecuta, BBC anuntase ca huliganii rusi promit un festival al violentei la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal, programata in vara anului viitor.

"Pentru unii va fi o sarbatoare a fotbalului, pentru altii un festival al violentei", a declarat un ultras anonim. "Este suta la suta sigur ca unii vor incerca", a spus altul.

Huliganii rusi s-au facut remarcati si la Euro-2016, cand s-au batut cu englezii si cu francezii la Marsilia.

Turneul final al Cupei Mondiale va avea loc intre 14 iunie si 15 iulie 2018 in 11 orase din Rusia.

