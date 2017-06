ADIO investitii GIGANT in China?! Lovitura pe care au primit-o azi cluburile

Federatia Chineza de Fotbal (CFA) face eforturi pentru a limita transferurile jucatorilor straini in competitiile interne.

Fiecare afacere care depaseste suma de sase milioane de euro va fi taxat suta la suta, au decis chinezii!



De asemenea, transferurile jucatorilor chinezi mai mari de 2,5 milioane de euro vor fi taxate in acelasi fel. Banii vor fi varsati intr-un fond special al CFA si vor fi folositi pentru dezvoltarea fotbalului juvenil in aceasta tara. Masura este valabila in perioada de transferuri care se va incheia la 14 iulie.

CFA a limitat deja la trei numarul jucatorilor straini care pot fi folositi de o echipa intr-un meci si analizeaza introducerea unei noi reguli, potrivit careia o echipa trebuie sa aiba pe teren un fotbalist chinez sub 23 de ani pentru fiecare stranier folosit.

In iarna, cluburile chineze au cheltuit peste 350 de milioane de euro pe transferuri de jucatori. Vara trecuta, atacantul brazilian Hulk a devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului chinez, el fiind achizitionat de Shanghai SIPG de la Zenit Sankt Petersburg cu peste 55 de milioane de euro. Potrivit presei internationale, Hulk ar avea un salariu anual de 20 de milioane de euro.

In ianaurie, Shanghai SIPG a stabilit un alt record, in urma transferului fotbalistului brazilian Oscar de la Chelsea. Gruparea nu a precizat valoarea transferului, dar potrivit presei engleze aceasta ar fi fost de 70 de milioane de euro.

In decembrie trecut, impresarul Jorge Mendes a declarat ca un club din China a oferit suma de 300 de milioane de euro pentru transferul atacantului portughez Cristiano Ronaldo de la Real Madrid si un salariu anual de peste 100 de milioane de euro jucatorului.

"Din China, au oferit 300 de milioane de euro clubului Real Madrid si peste 100 de milioane pe an jucatorului. Dar banii nu sunt totul. Real este viata lui. Piata chineza este una noua. Ei pot cumpara o multime de jucatori, dar este imposibil sa-l ia pe Ronaldo. Cristiano este cel mai bun fotbalist din lume si cel mai bun din toate timpurile. Este normal sa aiba niste oferte", a declarat atunci Mendes, la postul Sky Italia.



