"Vin intaririle! E o mare bucurie!" Becali, IRONII la adresa lui Dinamo dupa tragerea cu Sporting: "S-au infiintat sa ne aduca bucurii!"

Dica si MM au urmarit tragerea la sorti pentru playoff-ul Champions League alaturi de Becali.

Antrenorul si directorul sportiv al Stelei au ajuns la palatul lui Becali din Aleea Alexandru cu 10 minute inainte de tragerea la sorti pentru partidele din playoff-ul Champions League. Cei trei au sustinut o conferinta de presa imediat dupa ce au aflat ca Steaua a picat cu Sporting Lisabona.

"E o mare bucurie! Au fost prea multe razboaie si prea multa lume a fost impotriva mea in ultima vreme! Dumnezeu mi-a dat mie acum Sporting Lisabona. Sa-i mulţumim a doua oara lui Dumnezeu pentru tragere! MM si Dica voiau cu ŢSKA Moscova, dar in cantonament am vorbit cu MM si el mi-a zis ca vrea cu ŢSKA. Alibec era lânga el si a zis: "Nu, nu! Eu vreau cu Sporting!". Eu sunt de partea lui Denis, care da goluri! si am zis sa-mi dea Dumnezeu sa joc cu Sporting! Sper sa avem noroc cum am avut cu Plzen.

Mai am o bucurie, in 1948 s-a infiintat ceva care face bucurii an de an. Norocul nostru ca s-a infiintat si ca se existe ca sa ne dea noua bucurii Dinamo Bucuresti. O mare bucurie! Doar Steaua! Bine ca s-a infiintat Dinamo ca sa prelungeasca bucuria noastra.

Vor veni jucatori, 4-5, nu stiu cine, dar vom intari echipa. Fundasul central astazi cred ca se rezolva", a spus Gigi Becali.

MM Stoica: "Jorge Jesus e unul dintre cei mai buni antrenori din Europa, dar e mai bine cu Sporting decat cu Liverpool sau Sevilla".