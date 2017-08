STADION PLIN pentru Steaua! Cate bilete au vandut cehii pentru partida retur

Steaua a plecat spre Cehia, acolo unde o intalneste pe Viktoria Plzen in returul preliminariilor Champions League.

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Fara Budescu, accidentat in meciul tur, Steaua e nevoita sa castige in Cehia pentru a patrunde in play-off-ul Champions League si direct in grupele Europa League.



In Cehia, Steaua e asteptata de Viktoria cu un stadion plin. Cehii au anuntat ca au vandut 8000 de bilete si cele 10000 scoase la vanzare. Capacitatea stadionului este de 11000 de locuri.



Recent, cei de la Plzen au ajuns in atentia presei internationale dupa ce si-au prezentat noile banci de rezerva in forma de cutii de bere.