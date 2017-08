MM sare in apararea lui Enache: "Niciun fundas dreapta nu ajungea sa traga de acolo" Mesaj pentru portughezi: "O sa simta presiunea la retur"

Sporting 0-0 Steaua / MM Stoica e fericit dupa remiza mare scoasa de Steaua pe Alvalade, scor 0-0.

Steaua ataca o calificare nesperata in grupele Champions League, miercurea viitoare, de la ora 21:45, in direct la ProTV.

MM il apara pe Gabi Enache, cel care a facut un meci excelent, in ciuda ratarii imense din minutul 77, cand era singur cu portarul.



"Sunt sanse, dar trebuie sa stam cu picioarele pe pamant. Am surprins-o pe Sporting cu un joc foarte agresiv. Am jucat excelent tactic. Jucatorii au stiut exact ce sa faca.

Celor care il critica pe Enache, le spun un singur lucru. Niciun fundas dreapta, care a avut asemenea adversari, nu ar putea sa ajunga in acea pozitie si sa aiba o asemenea ocazie in ultimele minute. Enache pune suflet in tot ce face. Enache si Teixeira, care a fost fenomenal, a avut adversari pe Acuna si Fabio Coentrao. Calificarea se joaca.

Poate am fost prea concentrati, dar nu am auzit presiunea fanilor lui Sporting, de care vorbea toata lumea. Dar o s-o simta cei de la Sporting in retur, cand vor fi 50.000 de stelisti in tribuna si vor face o atmosfera incredibila, asa cum nu este nicaieri in Portugalia", a spus Mihai Stoica la Digi.