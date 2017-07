"Eu n-am reusit niciodata asa ceva!" Hagi, impresionat de "Roberto Carlos" Ganea! Reactia dupa prima victorie din Europa

Viitorul 1-0 APOEL / Hagi e fericit dupa prima victorie in Europa cu Viitorul.

Campioana s-a impus cu APOEL, scor 1-0, in urma unei reusite fenomenale a lui Cristi Ganea din lovitura libera. Hagi spune ca nici macar el nu a reusit asa ceva in toata cariera sa.



"Suntem fericiti, am castigat, invatam de la fiecare experienta. Sunt multumit pentru ca echipa a reactionat bine dupa meciul cu CFR. Am avut consistenta, ne-am impus. Scorul putea sa fie si mai mare, dar exista si meciul urmator. APOEL are mai multa experienta ca noi, au jucatori care au jucat pe la Chelsea, prin campionatul Germaniei, la Anji in Rusia. Noi crestem, mi-a placut, am facut fata meciului cu stilul nostru, cu jocul nostru. Merge bine acum, vom vedea.

Noi nu eram favoriti, nu avem cum sa fim favoriti vreodata. Noi suntem o echipa tanara, dar facem fata si crestem. Sunt fericit pentru jucatori, au muncit bine. Dar atentie in Cipru, au suporteri, o sa fie caldura mare si trebuie sa pregatim meciul bine. E un program foarte greu, nu suntem pregatiti cu asa ceva. Pana la retur avem meciul cu Dinamo. Golul lui Ganea e mai frumos decat ce am dat eu. Eu n-am dat niciodata de pe centru. E un jucator profesionist, care a crescut foarte mult, are un viitor mare in fata", a spus Hagi la TVR.

"Nu pleaca nimeni pana la retur, desi sunt oferte multe. Bugetul pe anul acesta este facut, nu suntem obligati sa vindem", a mai spus Hagi.