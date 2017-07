Se mai retrage un "greu"? Jo Jo Dan a pierdut aseara in USA si se gandeste la viitorul sau - VIDEO

Jo Jo Dan ar putea fi al doilea boxer important al Romaniei care se retrage dupa Lucian Bute. Dan a boxat pentru titlul mondial IBF in 2015 cu Kell Brook, insa a fost invins prin KO.

Pugilistul Ion Ionut, alias Jo Jo Dan, considera ca trebuie sa se gandeasca profund la viiitorul sau in boxul profesionist, dupa infrangerea suferita noaptea trecuta in meciul cu americanul Jamal James.

"Victoria a fost de partea adversarului. Am pierdut al 5-lea meci din cariera, decizia unanima. E timpul sa ma gandesc foarte profund la viitorul meu in boxul profesionist", a scris pe Facebook sportivul in varsta de 35 de ani.

Jo Jo Dan a fost invins la puncte de americanul Jamal James, intr-o gala desfasurata noaptea trecuta, in Uniondale, New York.

James s-a impus in zece runde in faţa romanului, in confruntarea la categoria welter, deciziile arbitrilor-judecatori fiind 99-91, 98-92 si 97-93 pentru american.

Jamal James are acum un palmares de 21 de victorii si o infrangere, iar Jo Jo Dan are 36 de victorii si cinci infrangeri.