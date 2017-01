Se bat ca turcii! Titi Prosop i-a descoperit pe urmasii lui Doroftei intr-un sat de langa Ploiesti! VIDEO

Doi frati dintr-un sat de langa Ploiesti se bat ca turcii! Omul lui Doroftei, Titi Prosop i-a descoperit pe strada pe pusti. Turci pe jumatate, copiii au acceptat sa urce in ring!

Cu mama romanca si tata turc, fratii Hasan vor sa aduca titlul mondial pentru Romania la box. Sunt antrenati de Titi Prosop, cel care l-a descoperit pe Doroftei.



"I-am luat de pe strada. Mi-au zis maestre: noi nu ne pricepem la baclavale, noi ne pricepem la box. Sunt rai, rai in ring, in rest, sunt baieti buni, buni la scoala", spune Titi Prosop.



Juniorul a urcat primul in ring si l-a convins si pe fratele mai mare sa se apuce de box. Se antreneaza impreuna, dar, la fel ca fratii Klitschko, au promis ca nu se vor bate intre ei.