Fiul si fosta sotie a lui Muhammad Ali, RETINUTI de politisti! Au fost confundati cu imigranti ilegali

Fiul lui Muhammad Ali si mama sa au fost retinuti cateva ore de autoritatile pentru imigratie pe aeroportul din Florida.

Fiul fostului pugilist Muhammad Ali a fost retinut pentru cateva ore pe aeroportul din Florida, de catre autoritatile pentru imigratie, informeaza USA Today. Muhammad Ali Jr. si mama sa, Khalilah Camacho-Ali, au fost retinuti deoarece numele lor aveau sonoritate arabeasca, sustine avocatul familiei, Chris Mancini.

Muhammad Ali Jr., in varsta de 44 de ani, si mama lui, prima sotie al lui Muhammad Ali, au sosit la Aeroportul din Fort Lauderdale-Hollywood la 7 februarie, cand au revenit de la un eveniment desfasurat in Jamaica.

Oficialii de la serviciul de imigratie au lasat-o pe Camacho-Ali sa plece dupa ce aceasta le-a aratat o fotografie alaturi de fostul ei sot. Fiul ei nu avea insa o astfel de fotografie, astfel ca a fost interogat timp de doua ore, fiind intrebat in mod repetat, "De unde ai numele asta?" si "Esti musulman?".

Potrivit USA Today, Ali Jr. a spus ca este musulman, iar cei de la imigratie l-au intrebat despre religia sa si unde s-a nascut. Ali Jr. s-a nascut in Philadelphia in 1972 si are pasaport american.

Un purtator de cuvant al Vamii Americane a declarat ca nu poate discuta despre acest caz, dar a precizat ca toti calatorii care vin din strainatate pot fi subiectul unor astfel de proceduri.

"Pentru familia Ali este clar ca tot ceea ce s-a intamplat are legatura cu eforturile lui Trump de a interzice musulmanii", a spus avocatul Mancini, referindu-se la ordinul executiv emis de presedintele Donald Trump prin care a interzis intrarea cetatenilor din sapte tari predominant musulmane in Statele Unite.

Printre tarile vizate de ordin se numara Iran, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudan si Yemen.

Judecatorul James Robart a interzis la nivel national aplicarea interdictiei, iar decizia sa a ramas in picioare in urma unei hotarari a Curtii de Apel din San Francisco.

Insa, Departamentul de Justitie (DOJ) a anuntat ca presedintele Donald Trump va semna curand un nou ordin executiv pentru a inlocui interdictia de calatorie pentru cetatenii din sapte tari musulmane, a carei implementare a fost blocata de magistratii din San Francisco.

Acest nou ordin executiv este asteptat pentru saptamana viitoare la Casa Alba.

Camacho-Ali si Muhammad Ali Jr. locuiesc in Deerfield Beach, la 20 de minute de aeroport. Cat timp Ali Jr. era retinut, mama lui a alergat prin aeroport cerand ajutor. Deoarece incidentele care implica serviciul vamilor sunt de jurisdictia autoritatilor federale, politia locala nu a putut-o ajuta.

Ali Jr. a fost eliberat doua ore mai tarziu, iar Mancini a afirmat ca familia Ali se gandeste sa inainteze un proces, iar in prezent incearca sa afle cate alte persoane au fost victimele aceluiasi tratament.



Sursa: News.ro