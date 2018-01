A fost injunghiat in coloana vertebrala, dar nu renunta! Viseaza sa urce din nou in ring: povestea emotionanta a unui campion al Romaniei

Boxul ofera cele mai emotionante povesti.

Un roman a ajuns in scaun cu rotile, dupa ce a fost injunghiat pe la spate in strada, dar n-a renuntat! Vrea sa revina in ring!

De doua ori campion al Romaniei, Nicolae Stan nu a mai putut boxa dupa ce a ajuns in scaun cu rotile, acum 20 de ani! Campionul a revenit in sala si face doua antrenamente pe zi.

"Am fost injunghiat cu un cutit in coloana vertebrala. N-am cum sa renunt, si noaptea visez la fel: pumni,ring ,bataie! Pentru mine boxul e totul", a declarat Nicolae Stan.

Omul are nevoie de ajutor ca sa ajunga la sala. Visul lui e sa urce din nou in ring, dar ii e greu sa gaseasca un adversar in Romania.

"Ar fi primul meci de box in scaun cu rotile in romania. am vorbit deja cu asociatia veteranilor militari si astept un raspuns", a declarat Sorin Popa, antrenorul lui Nicolae Stan.