A facut anuntat primul mare meci de BOX din 2017! Cu cine se va lupta Joshua pentru unificarea centurilor

Lupta urmeaza sa fie anuntata oficial.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Meciul de unificare a titlurilor categoriei grea dintre boxerii Anthony Joshua (Anglia), campion mondial WBA, IBO si IBF, si Joseph Parker (Noua Zeelanda), campion mondial WBO, a fost fixat pentru data de 31 martie la Cardiff, a anuntat L'Equipe.

Contractele nu au fost inca semnate, dar promotorii boxerilor au ajuns la un acord privind data si cuantumul burselor. Joshua va incasa intre 65 si 70% din bursa totala, iar Parker intre 30 si 35%, adica in jur de 10 milioane euro.

In cazul unei victorii a lui Parker pe 31 martie, la meciul revansa neozeelandezul va incasa 55% din bursa totala a meciului.

Joshua, 25 ani, este neinvins in 20 de meciuri, ultima sa victima fiind francezul Carlos Takam pe 28 octombrie 2017. Joseph Parker are 25 ani si un palmares de 25 victorii, fara infrangere. Anul trecut, neozeelandezul si-a aparat titlul cu succes in faţa romanului Razvan Cojanu si a englezului Hughie Fury.

Sursa: Agerpres