Uriasul din NBA care vine sa joace baschet in Bucuresti: are contract de 70 de milioane de dolari si a fost interzis de Erdogan la nationala

Un baschetbalist din cel mai tare campionat al lumii, NBA, vine sa joace un meci demonstrativ la...Obor!

Uriasul turc Enes Kanter, de la Oklahoma City Thunder, este invitat special la turneul 3x3 de baschet care se va desfasura duminica, ora 10:30, pe esplanada Veranda Mall, din capitala.

Starul din NBA va fi prezent pe teren pentru cateva actiuni cu copiii si spectatorii si le va vorbi acestora despre educatia prin sport.

In varsta de 24 de ani, Enes Kanter s-a nascut in Elvetia si si-a facut studiile universitare in Statele Unite. Acesta are in prezent un contract de 70 de milioane de dolari la Oklahoma City Thunder, unde evolueaza alaturi de un alt superstar al baschetului, Russel Westbrook.

Kanter are o medie de 14,3 puncte si 6,7 recuperari pe meci.

Enes Kanter a fost exclus din nationala Turciei de catre regimul de la Ankara, motivul fiind legat, dupa cum au notat autoritatile turce, de "orientarile sale politice".