VIDEO SOCANT: Zlatan a fost CALCAT pe fata, apoi i-a dat un COT in cap adversarului! Ce s-a intamplat

Momente incredibile pe teren la Man United - Bournemouth!

Zlatan a fost in centrul atentiei! Suedezul a fost mai intai calcat pe cap de Tyrone Mings in finalul primei reprize, apoi si-a luat revansa cu un cot in fata fundasului de la Bournemouth, un minut mai tarziu, la faza imediat urmatoare. In mod surprinzator, niciunul dintre incidente n-a fost observat de arbitrul Kevin Friend. In schimb, Andrew Surman de la Bournemouth a fost trimis in tribune pentru doua galbene. Al doilea, primit pentru proteste!

Zlatan deserved straight red for that deliberate elbow pic.twitter.com/qeVPSDid2e — Ryder™ (@Ryder30k) March 4, 2017

Wow! I've a feeling the FA will be busy next week as far as Zlatan and Mings are concerned. #MUNBOU #mufc pic.twitter.com/djZqPCNkzJ — Chris Alexander (@Chris_Alexandr) March 4, 2017