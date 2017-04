VIDEO: Fellaini l-a IMPUNS pe Aguero. Mourinho si-a iesit din minti. Pentru ce a primit rosu starul belgian

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Fellaini a fost eliminat in minutul 84 dupa ce l-a lovit cu capul pe Aguero. Apoi, Jesus a inscris pentru City in prelungiri, dar golul a fost anulat pentru offside. S-a terminat 0-0.

La final, Mourinho l-a aparat pe Fellaini. "Mi-a zis ca a primit rosul doar pentru ca e Fellaini. Am vorbit si cu arbitrul Atkinson, in opinia lui a fost o eliminare corecta. Dar l-am vazut si pe Sergio Aguero pe tunel, fata lui era frumoasa ca intotdeauna. Cred ca daca n-ar fi cazut la pamant, n-ar fi fost rosu", a spus Mourinho.

Mourinho destroys Aguero in this press conference but his love for Fellaini is unbreakable. #PMFootball pic.twitter.com/wA3UbzQjIs