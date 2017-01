Teapa ISTORICA pentru englezi: "Eto'o a semnat cu Amkar Perm!" Ce s-a intamplat de fapt

Camerunezul s-a pozat cu un tricoul de-al lui Amkar Perm, iar mai multe ziare din toata lumea au crezut ca fostul atacant de la Barca, Inter si Chelsea chiar a semnat cu rusii! 'A fost doar o miscare de PR. Rusii au ras toata ziua dupa ce-au vazut titlurile din Europa!", a venit explicatia pe Twitter.

Eto'o a vizitat cantonamentul lui Amkar pentru a-l saluta pe fostul sau antrenor de la Anji, Gadzhi Gadzhiev. Samuel a primit cadou un tricou cu numarul 36, varsta pe care o va implini in martie.

Eto'o joaca in Turcia, la Antalyaspor, dupa ce a trecut in ultimii ani pe la Chelsea, Everon si Sampdoria.



Amkar Perm have cryptically tweeted this photo of Samuel Eto'o holding an Amkar shirt with the caption "more details later"! https://t.co/FnmcGRpGIb