BARIERA de MILIOANE in fata lui Real Madrid! Ce contract i-a oferit Tottenham lui Kane

Kane poate deveni cel mai bine platit jucator englez daca accepta noua propunere facuta de Tottenham!

Chiar daca a semnat in decembrie 2016 un nou contract, Kane are parte de o surpriza din partea lui Spurs dupa doar un an. Sefii lui Tottenham sunt pregatiti sa-i mareasca salariul pana la 220 000 de euro pe saptamana pentru a-l tine la echipa. Acesta a fost dorit de Real in vara, iar Maridul s-ar putea intoarce cu o noua oferta greu de refuzat la finalul sezonului.

In prezent, Kane castiga 130 000 de mii de euro pe saptamana, iar contrractul sau este valabil pana in 2022. Potrivit transfermarket, Harry Kane, in varsta de 24 de ani, este evaluat la 120 de milioane de euro.

In acest moment, Raheem Sterling este cel mai bine platit jucator englez, cu 200 000 de mii de euro pe saptamana, urmat de Daniel Sturridge de la Liverpool, cu 170 000 de mii de euro, si Kyle Walker de la Spurs, cu 150 000 de mii de euro.

Cei mai bine platiti jucatori din Premier League sunt de la rivalele din Manchester, City si United. Pe primul loc este Pogba cu 300 000 de mii de euro, urmat de colegul sau, Romelu Lukaku cu 270 000 de mii de euro. Urmeaza Sergio Aguero, Ibrahimovic si Yaya Toure, toti 3 cu 240 000 de euro. Hazard de la Chelsea castiga 220 000 de mii de euro.

Cele mai mari salarii din Premier League (sumele sunt exprimate in lire)