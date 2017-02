Situatia in care a ajuns Sutton United la cateva zile dupa ce l-a dat afara pe portarul "Placinta" :)

Napoli - Real Madrid, marti, 21:45, IN DIRECT la ProTV | Bucurati-va de fotbal!

Ghinionul a lovit la Sutton United la doar cateva zile dupa ce sefii au decis sa il concedieze pe Wayne Shaw, portarul devenit faimos pentru ca a mancat o placinta pe banca de rezerve, la meciul din FA Cup cu Arsenal.

Shaw, care a recunoscut ca a facut gestul dupa ce a vazut cota de 8/1 oferita de o casa de pariuri din Anglia, a fost dat fara de cei de la Sutton. Decizia a lasat echipa cu un singur portar in lot.

Pentru ca aceasta poveste sa capete si mai multa vizibilitate, cei de la Sutton au ajuns acum intr-o situatie ingrata.

La meciul de astazi cu Torquay, din Conference National, liga a 5-a engleza, portarul titular al celor de la Sutton, Ross Worner, s-a accidentat. Cum antrenorul nu a avut o rezerva, a fost nevoit sa bage in poarta un fotbalist de camp.

Cum era de asteptat, vestea a starnit o multime de reactii pe siteurile de socializare.

Sutton United's keeper has gone off injured. A defender has gone in goal. Where's a sub keeper when needed? ????https://t.co/UxXpSYjBFI pic.twitter.com/XijWO6fSla — BBC Sport (@BBCSport) February 25, 2017

Sutton's goalkeeper gets injured & they have no replacement after sacking Wayne Shaw so a defender's gone in goal???????? — Bekah Arkle (@bekaharkle) February 25, 2017

Ironic twist of fate @suttonunited goalkeeper injured and outfield player takes over in net. Wonder what Wayne Shaw thinks? pic.twitter.com/V8HPei8vAG — Dean M (@deanmo1982) February 25, 2017