Rezultat BOMBA in FA Cup! Detinatoarea trofeului, Arsenal, a fost eliminata de o echipa de LEGENDA a Angliei!

Cea mai veche competitie din istoria fotbalului a oferit mai multe surprize in turul 3, primul in care evolueaza echipe din Premier League.

Echipe din Premier League precum Chelsea, Leicester sau West Ham au avut parte de meciuri foarte dificile in Cupa Angliei in fata unor adversare din ligile inferioare, toate fiind nevoite sa rejoace pe propriul teren dupa 0-0 in primul meci.

Arsenal a patit-o cel mai rau! Nottingham Forest, singura echipa din istorie cu mai multe trofee in Europa (CCE in 1979 si 1980, titlul in 1978) decat in Anglia, a invins-o cu 4-2 pe Arsenal pe propriul teren! Lichaj a marcat o dubla in prima repriza, intre cele 2 reusite venind golul lui Mertesacker.

In a 2-a repriza a venit o noua lovitura pentru Arsenal - al 3-lea meci consecutiv in care adversarul primeste penalty! Daca la partidele cu WBA si Chelsea Arsene Wenger a criticat dur decizia, de data aceasta faultul lui Holding a fost evident iar Brereton a facut 3-1 cu 20 de minute inainte de final! Arsenal a inceput sa spere din nou dupa o gafa uriasa a portarului Smith, cel care a pierdut mingea dupa o interventie iar Welbeck a marcat in poarta goala.

Sperantele celor de la Arsenal au fost la un pas sa fie ruinate dupa un fault al lui Debuchy in careu - al 2-lea penalty primit de Forest in acest meci! Dowell a transformat in prima faza, arbitrul a luat in calcul repetarea executiei, dar pana la urma a validat reusita!

De cand e Arsene Wenger la Arsenal echipa nu a fost eliminata niciodata pana acum in turul 3 al Cupei Angliei!