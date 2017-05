Reusita FABULOASA pentru Liverpool! Foarfeca incredibila care l-a innebunit pe Klopp! VIDEO

Liverpool a invins-o pe echipa lui Costel Pantilimon cu 1-0 si este pe 3 in Premier League.

Liverpool are sanse mari sa revina in Champions League din sezonul viitor! Dupa egalurile echipelor din Manchester de duminica si infrangerea lui Arsenal, Liverpool nu s-a impiedicat de Watford si va termina in primele 4 in campionat daca invinge in ultimele 3 etape. Liverpool era sa rateze insa victoria la ultima faza cand un jucator de la Watford a lovit transersala!

Eroul celor de la Liverpool cu Watford a fost Emre Can! Mijlocasul german a inscris din foarfe incredibil chiar inainte de pauza din pasa lui Lucas Leiva! Can reusise sa marcheze si in tur cu Watford, cand Liverpool a batut cu 6-1. VEZI AICI GOLUL LUI CAN

Fanii lui Liverpool au insa mari emotii dupa ce Phillipe Coutinho a fost schimbat inca din minutul 13 cu Adam Lallana. Mijlocasul brazilian a suferit o accidentare la coapsa.