Reactie extrema a fanilor lui Arsenal: cum si-au umilit propriul jucator in timpul meciului!

Hector Bellerin a fost protagonistul unor scene incredibile in timpul deplasarii pe care Arsenal a facut-o pe terenul lui Crystal Palace, echipa care se bate la evitarea retrogradarii in Premier League.

Desi echipa lor era condusa pe tabela si in mod normal Arsenal viza o reluare a jocului cat mai rapida pentru a incerca sa reduca diferenta, fanii tunarilor au refuzat secunde bune sa ii returneze lui Bellerin o minge ajunsa in tribuna. Spectatorii furiosi i-au strigat “nu meriti sa porti acest tricou” si l-au lasat sa astepte secunde bune la marginea terenului inainte sa poata relua meciul, cu o aruncare de la margine.

Scena s-a repetat de-a lungul meciului, fundasul de 22 de ani fiind ridiculizat de patimasii suporteri prezenti pe Selhurst Park. Desi Bellerin a incercat la final de meci o impacare cu fanii nemultumiti, a fost huiduit in momentul in care a mers sa aplaude galeria.

Nemultumirea fanilor lui Arsenal este in crestere: ei au afisat la ultimele meciuri banere prin care cer plecarea lui Arsene Wenger.

Scenes. Ball goes out 10 ft from us, fans refuse to send it back to Hector, then shouting "you're not fit to wear the shirt" right at them. pic.twitter.com/F7Qsn4owLS