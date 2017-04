"Premier League ar fi dificil si pentru Real si Barca!" Ce spune Klopp dupa 18 luni la Liverpool

Antrenorul celor de la Liverpool este convins ca Premier League este cel mai dificil campionat din lume.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Jurgen Klopp este convins ca FC Barcelona si Real Madrid ar avea probleme in a face fata intensitatii din Premier League. Managerul de 39 de ani a dus-o pe Liverpool pe locul 3 in clasament, cu sanse bune la calificarea in sezonul viitor de Champions League.

Liverpool a parut capabila sa se lupte pentru titlu in acest sezon in prima parte a campionatului cand a obtinut 13 victorii din 19 meciuri, insa o serie cu o singura victorie in 7 partide la inceputul anului 2017 a distrus aceste sperante.

Klopp, cel care a castigat 2 titluri consecutive cu Borussia Dortmund, sustine ca si granzii din Spania ar avea probleme mari in prima liga engleza: "Chiar si pentru marile echipe spaniole ar fi dificil de castigat Premier League" le-a spus Klopp celor de la Marca. "desigur, Madrid si Barcelona ar lupta pentru toate trofeele dar ar fi foarte dificil.



In Premier League nu exista nimic sigur. Intensitatea este foarte ridicata si multe lucruri se pot intampla in meciuri. Nu exista niciun meci pe care sa stii ca-l vei castiga confortabil si sa poti odihni primul XI. Nu exista asa ceva in Premier League. Nu este posibil nici in Bundesliga, exceptand cand esti Bayern. Chelsea are un sezon grozav dar au avut multe meciuri castigate cu 1-0 in care au trebuit sa se apere pe final.



Am trecut prin 2 ligi si pot spune ca aceasta este extrem de dura. Intrebati-l pe Guardiola, va spune acelasi lucru! Noi suntem acolo, ne luptam pentru pozitiile de Champions League, dar pot spune: 5 puncte in plus daca aveam si lucrurile ar fi aratat foarte diferit. Mai sunt cateva meciuri ramase si ne vom lupta in fiecare" a declarat Klopp.

Intrebat daca ramane increzator ca va castiga primul titlu al lui Liverpool din 1990 in mandatul sau, Klopp a raspuns: "Desigur. Mereu este posibil. Este insa probabil? Nu stiu, dar este posibil si acest lucru este suficient pentru mine. Sunt cateva echipe care se lupta pentru titlu in fiecare sezon si poate ca in acest moment sunt cateva cu sanse mai mari ca noi dar nu ma intereseaza asta. Aceasta este cheia acestui job: sa gasesti solutiile corecte pentru problemele care ti se prezinta. Obiectivul este de a castiga competitia dar lupta este mereu entuziasmanta" a mai spus Klopp.

Managerul german i-a dat ca exemplu pe Cristiano Ronaldo si Leo Messi, spunand ca talentul nu este suficient pentru a avea succes: "Nu incerc sa fiu dragut in fiecare minut al fiecarei zile. Le spun jucatorilor lucrurile necesare. Imi place sa le fiu prieten, dar nu cel mai bun prieten. Un prieten iti spune lucrurile clar tot timpul.



Mereu le spun jucatorilor ca 50% din succes este responsabilitatea mea si 50% este responsabilitatea lor. Mereu spun ca nu stiu daca un jucator este grozav pana cand nu imi dau seama daca este de tipul bun sau rau. Poate fi un geniu dar daca ma ajuta in doar 3 meciuri pe an, imi creaza probleme. Eu folosesc exemplele Cristiano si Messi. Cristiano fascineaza pe toata lumea, insa sunt sigur ca munceste mai mult ca oricine altcineva" a incheiat Klopp.