Gol MONDIAL in Premier League! E faza saptamanii in Europa! Mingea a atins de 3 ori bara la TORPILA trimisa de Sigurdsson

Gylfi Sigurdsson a marcat un gol fantastic pentru Everton in deplasarea cu Southampton.

In ultimul minut al primei reprize, islandezul a trimis o racheta din afara careului, fara nicio sansa pentru Forster. Mingea a atins de trei ori barele, apoi a intrat in poarta! Fanii lui Everton n-au putut sa se bucure decat in pauza de reusita magica a lui Sigurdsson. Southampton a marcat de doua ori in 6 minute, imediat dupa reluare, si conduce cu 3-1!



Every angle of Sigurdsson’s absolute belter. ???? pic.twitter.com/kFr0aelL2J — Trent Cini (@trentcini22) November 26, 2017