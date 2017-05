Anunt BOMBA in Anglia: Neymar a fost convins sa plece de la Barcelona! Cine e favorit sa castige razboiul de 120 de milioane

Neymar ar putea fi lovitura istorica a campaniei de transferuri din aceasta vara!

Englezi de la Express scriu ca City si United se vor lupta pentru semnatura sa in urmatoarele luni. Pretul jucatorului de 25 de ani: 120 de milioane de euro! Ziarul anunta ca Neymar a fost convins de tatal sau sa plece de pe Camp Nou, unde nu are inca sanse de a iesi din umbra lui Messi. Neymar Snr i-a recomandat drept cea mai buna varianta Manchester United, unde crede ca Mourinho, un mare fan al fiului sau, l-ar pune cel mai bine in valoare.

Neymar joaca pe Camp Nou din 2013. In 4 ani la Barca a castigat doua titluri, doua cupe si o supercupa a Spaniei, iar la nivel international are in CV Champions League si Mondialul Cluburilor in 2015.