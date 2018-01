Nici in DIVIZIA C nu vezi asa ceva! GAFA halucinanta a unuia dintre cei mai buni portari din ultimii 20 de ani! Cum a ingropat-o pe Cech pe Arsenal

Arsenal este in mare pericol sa rateze din nou UEFA Champions League.

Aflata pe ultimul loc in Premier League, Swansea a reusit un adevarat miracol - in 2 etape le-a invins pe propriul teren pe Liverpool si Arsenal! Dupa 1-0 cu echipa lui Jurgen Klopp, a venit randul lui Wenger sa fie invins in Tara Galilor.

Arsenal a condus cu 1-0 dupa reusita lui Monreal din minutul 33, insa Swansea a egalat 1 minut mai tarziu. A venit in minutul 61 gafa incredibila a lui Petr Cech, cel care a ratat o degajare si i-a pus mingea pe tava lui Jordan Ayew. Clucas a inchis tabela in minutul 86.

In aceeasi etapa, Liverpool a castigat cu 3-0 pe terenul lui Huddersfield si are 8 puncte peste Arsenal in clasament.